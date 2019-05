Oliver Nowak erzielt sieben Treffer : 14:1 – Der C-Jugend-Meister lässt es nochmals krachen

Kreis Das Team von Trainer Frank Pomrehn ließ dem Nachwuchs aus Menzelen keine Chance.

Die C-Jugend-Fußballer des SV Budberg haben als Meister der Leistungsklasse im letzten Heimspiel nochmals ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt. Leidtragende waren die Talente des SV Menzelen, die mit 1:14 (1:6) unterlagen. „Großes Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat in dieser Saison aufgetrumpft“, sagte SVB-Übungsleiter Frank Pomrehn. Kapitän Oliver Nowak baute seinen Vorsprung in der Torjägerliste aus. Er netzte siebenmal. Die restlichen „Buden“ steuerten Luiz Hilsenberg (2), Janus Gogoll (2), Moritz Münster (2) und Jan van Dyck bei.