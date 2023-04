Fußball-Kreisliga B Aufstiegsaspirant Büdericher SV steht vor wegweisenden Spielen

Kaworsky bekräftigt, dass sein Team weiter hochmotiviert sei und bis zum letzten Spieltag am 4. Juni bei Viktoria Alpen II alles geben werde. Zumal sich Rumeln III und Borth noch am 7. Mai direkt gegenüberstehen. Und dann gibt’s ja womöglich noch die Chance, über die Relegationsrunde in die Kreisliga A zurückzukehren. Stand jetzt wird’s die Runde ab dem 11. Juni mit dem Vierletzten der A-Liga und dem Zweiten der anderen B-Liga-Gruppe geben, da der VfB Homberg II in der Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz steht.