Vom Büdericher SV zum TSV Meerbusch Trainer Joel Kaworsky macht nächsten Karriereschritt

Womöglich übernimmt Kaworsky auch eine Aufgabe im Seniorenbereich. Die erste Mannschaft kämpft in der Oberliga um den Klassenerhalt, Meerbusch II spielt in der Bezirksliga. „Der Wechsel zum TSV ist der nächste Karriereschritt. Da kann ich weiter dazulernen. Unter anderem leitet dort der ehemalige Bundesliga-Coach Norbert Meier die Nachwuchsabteilung. Ob ich bei der Ersten oder Zweiten mit eingebunden werde, wird sich nach Ende dieser Saison entscheiden. Der Kontakt kam über meinen ehemaligen Trainer beim SV Sonsbeck, Horst Riege, zustande“, sagt Kaworsky. Riege ist in Meerbusch als Sportlicher Leiter tätig.