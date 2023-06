Relegation zur Fußball-A-Liga Der psychologische Vorteil liegt beim Büdericher SV

Kreis · Fußball: Im dritten Spiel der Relegationsrunde zur A-Liga fällt am Sonntag in Rumeln die Entscheidung. Der BSV will nicht taktieren.

16.06.2023, 16:00 Uhr

Sascha Ströter (v.) könnte das entscheidende Relegationsspiel verpassen. Seine Frau ist hochschwanger. Foto: Jakob Klos

Von Fabian Kleintges-Topoll