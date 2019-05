Büdericher SV wird 100 : Jubiläumsfeier mit lebenden Legenden

Büderich Der Büdericher SV feiert am Wochenende 100. Geburtstag. Theo Rennings, seit fast 70 Jahren Mitglied, gehört zu den geladenen Gästen.

Rennings, seit August 1950 Mitglied, hat viel zu erzählen. Der Rentner hat schließlich viel erlebt im Trikot des BSV. Mit 37 Jahren spielte er noch für die „Erste“ in der Bezirksklasse, legendär war sein Auftritt bei einem Turnier in Borth. „Das muss 1971 gewesen sein.“ Damals standen sich die Mannschaften aus Büderich und Viktoria Alpen im Halbfinale gegenüber. Nach der regulären Spielzeit stand’s remis. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Und der „Tei“, der oft einen Teddybär als Glücksbringer ins Netz hing, wuchs über sich hinaus. Der Keeper hielt fünf Elfmeter.

Die knappe Final-Niederlage auf dem Fußballplatz von Malgrat de Mar wird sicherlich auch am Samstag während des Festakts zum 100. Geburtstag des BSV ein Thema unter den Mitgliedern sein. Am 1. Juni geht’s um 10.30 Uhr los. Grußworte sind zu hören, es gibt Einblicke in Chronik, Jubilarehrungen und Aufführungen der Kinder-Tanzgruppen. Schwirtz freut sich besonders darüber, dass Vereinsmitglied Tristan Angenendt, ein bekannter deutscher Gitarrist, die Gäste mit Freundin Martina Gruber musikalisch unterhalten möchte. Gegen 13 Uhr folgen weitere Aktionen für Kinder und Auftritte der Breitensport-Abteilung. Um 15.30 Uhr beginnt das Fußball-Spiel der A-Liga-Mannschaft gegen die U19 des MSV Duisburg, gegen 19 Uhr der Sportlerball. Am Sonntag findet von 10.30 bis 17 Uhr ein internationales U11-Turnier statt.