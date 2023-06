Relegationsrunde im Fußball-Kreis Moers BSV geht ersten Schritt Richtung Aufstieg

Der BSV wollte die Entscheidung, der Chippball des eingewechselten Robin Brüggen war noch zu ungenau, ein anderer Joker stach zu. Markus Dachwitz traf zum 3:0 ins leere Tor (89.). „Wir haben uns so viel vorgenommen und hatten einen guten Matchplan, den wir nicht aufs Feld bekommen haben. Viele haben ihre Normalform nicht erreicht. Das war überraschend“, ärgerte sich der im Vorfeld so optimistische Moerser Trainer Marcin Baluch, der gleich dreimal verletzungsbedingt wechseln musste. „Büderich war einfach bissiger, hat sich viel mehr gepusht und verdient gewonnen. Wir hätten noch eine Stunde spielen können und hätten nicht getroffen. Es war unsere schlechteste Leistung in der Rückrunde. Das ist mehr als bitter in so einem wichtigen Spiel.“