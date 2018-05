Lokalsport: Büderich hat's geschafft, der SSV zittert

Kreis Fußball-Kreisliga A: Mit dem 3:2 gegen Mitaufsteiger ESV Hohenbudberg zog der SVB einen Schlussstrich unter alle Zweifel am Klassenerhalt. Lüttingens Interimstrainer Stefan Kuban wurde die Premiere an der Seitenlinie verhagelt.

Der SV Büderich hat auch die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt aus dem Weg geräumt. Der Neuling, vor der Saison von vielen als erster Kandidat für den Abstieg angesehen, bezwang den Mitaufsteiger ESV Hohenbudberg mit 3:2 (0:2) und sicherte sich mit einem Kraftakt die nötigen Punkte. Der verdiente Pausenrückstand, versehen mit vielen Fehlern im direkten Umgang mit den Gegenspielern sowie einigen falschen Entscheidungen bei Standardsituationen der Hohenbudberger, wurde in der Pause von Büderichs Trainer Stefan Tebbe angesprochen und von seiner Mannschaft anschließend auch korrigiert. Daniel van Husen sorgte mit seinen Treffern in der 62. und 72. Minute für den Gleichstand, ehe es Sascha Ströter vorbehalten war, wenige Minuten vor dem Abpfiff das Tor zum Endstand zu erzielen.