Nachwuchsfußball : Budbergs Jugend mit makelloser Bilanz

Kreis Die A- und B-Junioren des SVB sammelten weitere drei Punkte ein.

Die Budberger A-Junioren gewannen auch das vierte Saison-Spiel und führen die Leistungsklassen-Tabelle weiter an.

SV Budberg – JSG Lintfort/ Kamp 5:3 (4:1). Der Tabellenführer setzte seinen guten Start fort. Bereits in den ersten Sekunden strahlten die Hausherren viel Dominanz aus. Nach fünf Minuten hatte es schon dreimal im gegnerischen Kasten geklingelt. Die Partie schien früh entschieden. „So schlich sich im weiteren Verlauf aber auch eine gewisse Leichtsinnigkeit ein“, resümierte Coach Thomas Kehrmann. Der Gast spielte unkonventionell und sorgte immer wieder für Gefahr. Der „Dreier“ für den SVB war aber nie gefährdet. Salam Shamo (JSG) sah die Rote Karte. Für den Gast trafen Fabian Zukowski und Florian Zukowski (2). Moritz Paul (3), Ole Egging und Andre Rieger erzielten die SVB-Tore.

JSG Veen/Alpen – GSV Moers 4:6 (3:2). Der Knackpunkt des Spiels war für JSG-Trainer Simon Lutter schnell gefunden. In der 40. Minute wurde Serat Sakar des Feldes verwiesen. Er hatte zuvor mehre Personen beleidigt. Lutter war das Verhalten des Spielers enorm peinlich: „Blamabel, sowas geht überhaupt nicht.“ Lutter kündigte weitere Konsequenzen an. Ohne diese Rote Karte sei ein Erfolg in jedem Fall möglich gewesen. Sakar hatte noch das 3:0 erzielt. Die restlichen Treffer markierten Leon Spillmann, Lennart Linkenbach und Lugi Lo Curto. Die GSV-Toren markierten Savio Rodrigues (2), Paul Belinchon (2), Etienne Kallies sowie Marjan Leko.