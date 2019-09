Frauenfußball : Budbergs Frauen vermissen das Abschlussglück

BUDBERG Der SVB wartet in der Regionalliga noch auf das erste Erfolgserlebnis. Der sonntägliche Gegner, die U20 der SGS Essen, steht noch ohne Punkt da.

Noch besteht zwar kein allzu großer Redebedarf, aber wenn sich Jürgen Raab, der Coach des Frauen-Regionalligisten SV Budberg, am Sonntag vor dem Meisterschaftsspiel bei der U20 der SGS Essen mit seiner dortigen Kollegin Laura Neboli zusammensetzen sollte, dann dürfte das Thema auch die Chancenverwertung beider Mannschaften sein. Essens Trainerin wird dann berichten, dass ihre junge Auswahl in den ersten beiden Begegnungen zwar eine Menge an Spielanteilen für sich verbuchen durfte, ein Tor aber noch nicht zustande gebracht hat. Zweimal ging die Zweitvertretung mit 0:1 bedröppelt vom Platz.