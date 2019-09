Volleyball : Budberger peilen Landesliga-Rückkehr an

Budberger peilen Landesliga-Rückkehr an

Budberg Fünf Neuzugänge sollen mithelfen, dass das Team ab Sonntag in der Bezirksliga ganz vorne mitmischt.

Die Relegationsrunde hatte das sportliche Schicksal besiegelt. Die Volleyballer des SV Budberg mussten nach nur einem Jahr die Landesliga wieder verlassen. „Es gab zu viele Ausfälle. Uns fehlte am Ende die Kraft“, sagt Kapitän Daniel Stuers vor dem ersten Spiel der neuen Saison, die für die Budberger am Sonntagvormittag auswärts gegen den Verberger TV II beginnt. Mit einem größeren Kader visiert die Mannschaft den direkten Wiederaufstieg an.