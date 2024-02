Abstieg aus der 1. Tennis-Verbandsliga SV Budberg verabschiedet sich mit Heimerfolg

Im sechsten und letzten Saison-Spiel der Winterrunde haben die Tennis-Herren des SV Budberg in der 1. Verbandsliga ihren ersten Sieg geholt. Der 4:2-Erfolg in heimischer Halle über den Gladbacher HTC II änderte aber nichts daran, dass die Mannschaft von Kapitän Mario Lesic die Spielklasse als Tabellenletzter verlassen muss. Für beide Teams ging’s um nichts mehr. Beim SVB waren erstmals Andre Schwartz von den Herren 40 sowie Nachwuchsspieler Jamiro Lindemann mit dabei. Das Spitzeneinzel bestritt Sven André, der gegen Robin Ebeling 3:6, 4:6 verlor. Lesic, Schwartz sowie Lindemann gewannen ihre Matches in jeweils zwei Sätzen. Im Doppel eins stand der immer noch geschwächte Simon Pfau mit Lindemann am Netz. Die beiden hatten nicht viel zu melden. Lesic/Schwartz holten den vierten Budberger Punkt im Schnelldurchgang (6:0, 6:0). „Es war ein vernünftiger Abschluss“, sagte der Kapitän.