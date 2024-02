Tennis-Herren treten zum vorletzten Spiel nicht an SV Budberg steigt aus der 1. Verbandsliga ab

Einen Spieltag vor Saisonende der Hallenrunde steht fest, dass die Tennis-Herren des SV Budberg die 1. Verbandsliga verlassen müssen. Zum Spiel beim Netzballverein Velbert trat das Team um Kapitän Mario Lesic aus personellen Problemen nicht an, sodass in der Tabelle eine 0:6-Niederlage vermerkt wurde. „Das war’s mit dem Klassenerhalt. Dass wir es nicht geschafft haben, ist für mich allerdings nicht überraschend. In dieser Saison ist vieles gegen uns gelaufen“, sagte Lesic, der erkrankt ausfiel. „Den Kader in Velbert mit Spielern aus den unteren Mannschaften aufzufüllen, hätte keinen Sinn gemacht.“ So geht’s fürs den Tabellenletzten in der abschließenden Saison-Partie am 17. Februar daheim gegen den Gladbacher HTC II allein darum, sich würdig aus dieser Spielklasse zu verabschieden. In der Sommer-Saison wird der Niederländer Vincent van den Honert den Budberger Kader anführen. Der SVB war im vergangenen Jahr aus der Niederrheinliga abgestiegen. Teun Rozenberg, Landsmann von van den Honert, sei als Standby-Spieler für „zwei, drei Partien“ eingeplant, so Lesic, der wie Simon Pfau und Sven André auch in der Sommer-Runde der SVB-Mannschaft angehören wird.