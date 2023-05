Tennis-Herren gewinnen 7:2 Erster Matchpunkt für den SV Budberg in der Niederrheinliga

Vincent van den Honert hat den ersten Saison-Erfolg der Tennis-Herren des SV Budberg in der Niederrheinliga über den Düsseldorfer SC in schmerzhafter Erinnerung behalten. Der Niederländer, an Position zwei angetreten, knickte im zweiten Satz um und musste aufgeben. So ging der Punkt an seinen Landsmann Colin van Beem. Es war der einzige Einzelsieg für die Gäste. Vor den Doppeln lag der SVB mit 5:1 vorne, am Ende stand’s 7:2. Teun Rosenberg setzte sich im Spitzeneinzel mit 3:6, 6:2, 10:8 gegen Jing-Long Weng durch. Simon Pfau schlug Kevin Hermes (6:0, 6:2), Sven André bezwang Roy Bruggeling zweimal 6:1, Mario Lesic war gegen Nicolas Dietz (6:0, 6:3) erfolgreich. Moritz Schroeter gewann bei seinem Debüt für den SVB 6:3, 6:1 gegen Christian Sprinkmeyer. Die Doppel wurden auf Wunsch der Gäste aufgeteilt.