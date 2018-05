Lokalsport: Budberger Meisterfeier vertagt

Budberg Frauenfußball: Der Tabellenführer gewann mit 8:0, der MSV Duisburg II mit 5:0. In Essen reicht ein Punkt zum Aufstieg.

Ein 8:0 (4:0)-Torfestival feierte Niederrheinliga-Spitzenreiter SV Budberg vor 50 Zuschauern gegen den TSV Kaldenkirchen. Der MSV Duisburg II, der hartnäckigste Verfolger auf die Tabellenführung, gewann in Moers (5:0) und machte damit eine frühzeitige Meisterschaft des Ersten zu Nichte. "Das war ja zu erwarten. Wir haben unseren Job erledigt und werden nun am nächsten Wochenende den noch fehlenden Punkt holen", sagte Coach Jürgen Raab.

Ein Remis reicht dem Spitzenreiter am Sonntag in der Partie bei der SGS Essen III für den Regionalliga-Aufstieg. "Letztendlich geht's nicht mehr darum, schön zu spielen. Unterm Strich zählt jetzt nur noch das Ergebnis", meinte der Budberger Übungsleiter. So wollte es Raab seiner Mannschaft auch nicht übel nehmen, dass diese bei den sommerlichen Temperaturen ihre Kräfte schlecht einteilte. "Wenn man klug ist, hält man den Ball bei so einem Wetter in den eigenen Reihen", kritisierte Raab die vielen langen Bälle, mit denen seine Elf in der ersten Halbzeit zum Torerfolg gelangen wollte.