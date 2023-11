Winterfahrplan des Fußball-Landesligisten steht SV Budberg testet gegen Oberligisten 1. FC Kleve

Der Wintervorbereitungsplan des Fußball-Landesligisten SV Budberg steht. Trainer Tim Wilke hat sechs Testspiele vereinbart – unter anderem geht’s auf heimischer Anlage gegen den Oberligisten 1. FC Kleve. Die Budberger Spieler verabschieden sich nach der letzten Punktpartie des Jahres am Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, gegen Blau-Weiß Mintard in die Winterpause. Trainingsauftakt ist am 6. Januar 2024. Am 7. Januar nimmt der SVB an der Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaft statt. Es folgen sechs Testauftritte: am 14. Januar bei Sterkrade 06/07 (15 Uhr), 21. Januar gegen Kleve (15 Uhr), 25. Januar beim VfL Tönisberg (19.30 Uhr), 28. Januar gegen Dinslaken 09 (15 Uhr), 4. Februar bei TuRu Düsseldorf (15 Uhr), 10. Februar bei der DJK Twisteden (14 Uhr). Am 18. Februar geht’s dann bei den SF Lowick wieder um Punkte für den Landesliga-Klassenerhalt.