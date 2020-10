UPDATE Corona-Fall beim SV Budberg : Bezirksliga-Fußballer positiv aufs Virus getestet

Budberg Weil es schon am Samstag zwei Verdachtsfälle gab, wurde die Partie in Goch abgesetzt. Das Kreispokal-Spiel am nächsten Samstag gegen den Rumelner TV steht ohnehin auf der Kippe.