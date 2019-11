Fußball-Bezirksliga : Budberger Albtraum beginnt nach einer Stunde

Sonsbecks Keeper David Vengels wurde in Budberg nur von Devin Warnke (Nummer 3) überwunden. Sein Mitspieler Christian Quernhorst schaut in dieser Szene zu. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Budberg Der SV Sonsbeck II nahm alle Punkte mit. Schlüsselszene war das 0:2. Die Gäste gewannen mit 3:1. Der SVB kassierte die vierte Pleite in Serie.

Oft liegt es im Fußball an Kleinigkeiten, wer am Ende als Sieger vom Platz geht. Oft entscheiden wenige Augenblicke, wer jubelt und wer enttäuscht ist. Beim Spiel zwischen dem SV Budberg und dem SV Sonsbeck II spielten sich die entscheidenden Szenen nach etwa einer Stunde ab. Die Rot-Weißen setzten sich mit 3.1 (1:0) durch.

Freitag-Partie Das Spiel des SV Budberg in Veen wurde auf den 29. November vorgezogen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Samstag-Spiel Weiter geht’s für Sonsbeck II schon am 16. November daheim gegen Borussia Veen. Anstoß ist um 15.15 Uhr.

Seine Mannschaft hatte zuvor ein ordentliches Spiel gemacht und nur wenige Chancen zugelassen. Die Gäste waren trotzdem fünf Minuten vor der Pause durch einen direkten Freistoßtreffer von Philipp van Huet in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber aber ihre stärkste Phase und kamen nach einer Stunde zum Ausgleich. Devin Warnke traf nach einem Freistoß per Kopf.