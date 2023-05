2:7-Niederlage in der Tennis-Niederrheinliga Rochusclub Düsseldorf für den SV Budberg eine Nummer zu groß

Als Mario Lesic die Aufstellung des ersten Gegners in der neuen Tennis-Saison sah, war ihm klar, dass er als Kapitän mit seinen Teamkollegen vom SV Budberg einen schweren Stand haben würde. Schließlich ging’s gegen den Deutschen Meister von 2022, der sich freiwillig in die Niederrheinliga zurückgezogen hatte. Und so unterlag der SVB dem Düsseldorfer Rochusclub mit 2:7. „Das war eine Top-Mannschaft, der Gegner eine Nummer zu groß für uns. Von den ersten sieben des Kaders waren die ersten sechs Spieler dabei“, resümierte Lesic. Lediglich vier Sätze gingen an die Hausherren.