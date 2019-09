Frauen-Fußball : Budberg spielt unangenehm – und deshalb erfolgreich

Budberg Der SVB bejubelte nach dem Spiel gegen den SV Menden den ersten Saison-Erfolg. Katharina Presch erzielte das Tor des Tages.

In der Halbzeit änderte Raab nicht nur personell. sondern auch taktisch die Budberger Formation. Der Trainer verordnete seiner Auswahl eine offensivere Spielweise. Die Mannschaft griff nun früher an, störte den Spielaufbau des Gegners und wurde dafür auch belohnt. Sina Zorychta hatte die erste Möglichkeit des SVB, schoss aber die Mendener Torhüterin an. Den Torschrei hatten Raab und die Budberger Anhänger noch auf den Lippen, da zauberte Alice Hellfeier einen genialen Pass in die Tiefe mit Adressat Katharina Presch aus dem Hut. Die Stürmerin nahm Maß und schob den Ball in die lange Ecke zum einzigen Treffer des Tages. „Die Spielerinnen haben Leidenschaft und Laufbereitschaft gezeigt und sich für ihren Einsatz belohnt“, freute sich Raab.