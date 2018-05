Lokalsport: Budberg II feiert nach Heimsieg im Spitzenspiel den Aufstieg

3:0-Erfolg im Spitzenspiel: Der SV Budberg II (weißes Trikots) kehrt in die Kreisliga A zurück. Foto: Armin Fischer

Kreis Fußball-Kreisliga B: Der SVB setzte sich gegen Baerl mit 3:0 durch. Damit schaffte das Team nach einer starken Saison den Sprung in die A-Liga und verabschiedete sich bereits in die Sommerpause.

24 Spiele, 22 Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage - eine Statistik, mit der am Ende einer Saison eigentlich nur der Aufstieg stehen kann. Und so ist es für den SV Budberg II auch gekommen. Nach dem Sieg im Spitzenspiel ist dem Team Platz eins nicht mehr zu nehmen.

SV Budberg II - TuS Baerl 3:0 (2:0). Die Gastgeber knüpften auch im entscheidenden Toppduell an die souveränen Vorstellungen der vergangenen Wochen an und fuhren einen ungefährdeten Sieg ein. Die Gäste, die auf Rang zwei liegen, konnten lediglich zwei Chancen für sich verbuchen, während die Budberger die Partie dominierten und durch Kai Mares, Robin Morawa sowie Tim Pacynski zu ihren Treffern kamen. "Es war ein hochverdienter Sieg", freute sich Fußball-Obmann Michael Nagels. Noch mehr war er aber natürlich über den daraus resultierenden Aufstieg erfreut: "Das ist für uns sehr wichtig und eine tolle Sache. Jetzt sind vier in der C-Liga, B-Liga, A-Liga und Bezirksliga jeweils mit einer Senioren-Mannschaft vertreten. Das ist wunderbar, um unseren Jugendspielern eine Perspektive bieten zu können. Denn schließlich läuft es da ja im Moment auch richtig gut."