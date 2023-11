Fußball-Kreispokal Budberger Doppelschlag schockt den TuS Xanten

In den Begegnungen zwischen den beiden Teams ging‘s in den vergangenen Bezirksliga-Duellen bis zum Aufstieg der Gäste immer heiß her. Diesmal fielen zwar weniger Tore, der Landesligist wurde seiner Favoritenrolle aber gerecht. In der Anfangsviertelstunde versuchten die Mannschaften, ihr Spiel aufzubauen. Die favorisierten Gäste hatten bei ausgeglichenem Beginn mehr Ballbesitz. Nach 23 Minuten kam Tim Bessler erstmals aus gefährlicher Position zum Abschluss. Doch er traf die falsche Entscheidung und scheiterte am Budberger Ersatzkeeper David Dohmen – der Startschuss für eine gute Phase der Gastgeber. Wenig später war‘s erneut der Xantener Mittelfeldmann, dessen Kopfballaufpraller nur knapp über den Querbalken flog (38.).