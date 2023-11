Kantersieg in der Fußball-Landesliga 7:1 – SV Budberg überrollt den VfB Speldorf

Nach einer Speldorfer Drangphase zu Beginn legte der SVB los. Die Hausherren überzeugten läuferisch, sie gaben keinen Ball verloren – und waren eben unheimlich treffsicher. Aus sechs Chancen vor der Pause resultierten fünf Budberger Tore. Das 1:0 fiel durch Mike Terfloth per Kopf nach einer Ecke von Fynn Eckhardt (11.). Max Manzelmann glich aus (22.). Er netzte ebenfalls per Kopf. Doch nur 48 Sekunden später brachte Eckhardt den Neuling mit einem Traumtor wieder in Führung. Er überwand VfB-Keeper Leon Ossmann, der zu weit vor seinem Kasten stand, aus rund 35 Metern.