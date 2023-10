Fußball-Landesliga Drei Derby-Punkte für den SV Budberg

Während sich die Mannschaften des SV Budberg und 1. FC Lintfort im Scania-Sportpark gegenüberstanden, büffelten Henrik Lerch, der Sportliche Leiter des Aufsteigers, und Kevin Hippert, der Vorsitzende des Fusionsklubs, in der Sportschule Duisburg-Wedau. Die zwei Funktionäre nehmen an einem fünftägigen Vereinsmanager-Lehrgang teil und schauten sich das Kreis-Derby bei der Streamingplattform Staige an. Während Lerch auf 2:1 für den SVB tippte, wollte sich Hippert nicht zu einem Wunschergebnis äußern. Der FC-Chef hatte womöglich schon eine Vorahnung. Die Gäste standen am Ende mit leeren Händen da. Nach den 90 Minuten huschte Lerch im Seminarraum ein Siegerlächeln über die Lippen. Das Team von Tim Wilke gewann mit 3:0 (1:0).