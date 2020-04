Leichtathletik : Sonsbecker Brunnenlauf wird wohl in den Herbst verlegt

Der Brunnenlauf durch Sonsbeck beginnt immer mit den Rennen der Bambini. Foto: Ja/Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Der Veranstalter nennt drei Ausweichtermine im September und Oktober. Der Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn wurde jetzt abgesagt. Die Leichtathletik-Gemeinschaft Alpen will nach Ostern entscheiden, ob der Stadtlauf am 5. Juni stattfindet.

Der Brunnenlauf des SV Sonsbeck wird mit ziemlicher Sicherheit nicht am Abend vor Christi Himmelfahrt stattfinden. Wegen der Corona-Krise kann die sportliche Großveranstaltung am 20. Mai „mit großer Wahrscheinlichkeit“ nicht durchgeführt werden, sagt Mitorganisator René Niersmann am Freitagmittag. Der 35. Brunnenlauf soll aber nicht ausfallen. Es gibt drei Alternativtermine – 19. und 26. September sowie 3. Oktober. Niersmann: „Wir achten natürlich darauf, dass wir nicht mit anderen Veranstaltungen in der Region kollidieren.“

Über die Verlegung des Brunnenlaufs wird sicherlich am Samstagvormittag auch während einer Videokonferenz gesprochen, die auf Initiative von Taf-Timing – die Firma kümmert sich bei vielen Events am Niederrhein um die Zeitnahme und Auswertung der Ergebnisse – stattfindet. Daran sollen möglichst alle Veranstalter teilnehmen, auch die, deren Läufe schon abgesagt worden sind. „Es geht um allgemeine Dinge wie um die Startgelder, es soll aber auch ein informeller Austausch der Vereine und Abteilungen sein“, weiß Niersmann, der die Anmeldung zum Brunnenlauf jetzt aussetzen lassen will. Einen Anmeldestopp gibt’s schon seit längerem für den Alpener Stadtlauf am 5. Juni. Die ausrichtende Leichtathletik-Gemeinschaft will nach Ostern entscheiden, wie es weitergehen könnte.

Der Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn, der für den 13. Juni geplant war, wurde jetzt komplett abgesagt. „Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Event im Juni behördlich erlaubt sein sollte, halten wir es unter den gegebenen Umständen für verantwortungslos und schlicht falsch, ein unbekümmertes Sportfest zu veranstalten“, teilte der AS Neukirchen-Vluyn auf der Homepage mit. Und weiter heißt es dort: „Um unseren treuen Teilnehmern, zahlreichen Helfern und Partnern die schwebende Ungewissheit über den 13. Juni zu nehmen, haben wir uns daher jetzt zu dieser frühen und dadurch umso schwierigeren Entscheidung durchgerungen.“