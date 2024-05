Schnelle Zeiten beim 37. Brunnenlauf Ehepaar Pfeiffer brilliert in Sonsbeck mit Streckenrekord

Sie waren Brunnenlauf-Gewinner zum Anfassen, Esther und Hendrik Pfeiffer. Die Eheleute, die sich am 6. Dezember 2023 das Ja-Wort gegeben hatten, erfüllten alle Selfie-Wünsche. Etliche Kinder wie Erwachsene wollten ein Handyfoto haben mit den Pfeiffers, die am Mittwochabend in Sonsbeck über zehn Kilometer die Streckenrekorde pulverisierten.