Nordrhein-Meisterschaft in Neuss Bronze für neun Sonsbecker Leichtathleten

Acht U14-Mädchen aus der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck haben eine Bronzemedaille vom Nordrhein-Team-Endwettkampf mitgebracht. Sie kamen als Startgemeinschaft Rhede-Sonsbeck bei der Landesmeisterschaft in Neuss mit 6672 Punkten auf Rang drei. Zum Silberrang fehlten 88 Zähler. Insgesamt waren zwölf Teams am Start. Lea Topp gewann die 800 Meter. Lenja Ingendahl lief über 75 Meter eine neue Bestzeit (10,68 Sekunden). Darüber freute sich auch Karolina Lohne im Hürdensprint über 60 Meter (10,72). Dem zwölfköpfigen Aufgebot gehören von den „Roten Teufeln“ noch Tamina Thelen, Leni Harrer, Nele Schäfer, Emma Noack und Emmy Kluckow an. SVS-Mehrkämpfer Kevin Weber sicherte sich mit der U18-Auswahl Rhede-Sonsbeck-Bottrop ebenfalls Bronze. Er stieß die Kugel 11,71 Meter weit und warf den Speer erstmals über die 50 Meter-Linie (50,80). Die weibliche U16-Mannschaft Rhede-Sonsbeck kam auf den vierten Rang. Platz drei wurde um 100 Punkte verpasst. Ineke Giebels steigerte sich im Hochsprung auf 1,60 Meter.