Leichtathletik : Brömmel und Beus vom SV Sonsbeck sind guter Dinge

Sonsbeck Fast 3000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich eine Startnummer für den Sylvesterlauf in Pfalzdorf gesichert. Auch der SV Sonsbeck wird mit einer größeren Mannschaft vertreten sein.

„Wir werden mit 24 Mitgliedern nach Pfalzdorf fahren. Der Lauf ist immer ein tolles Event“, sagte Trainer René Niersmann. Zwei seiner Schützlinge liebäugeln mit dem Gesamtsieg über fünf Kilometer. Rahel Brömmel möchte ihr sportliches Traumjahr mit dem ersten Rang abschließen. Armin Gero Beus kennt das Gefühl, in Pfalzdorf als Sieger das Ziel zu erreichen. Viermal stand der 25-Jährige schon ganz oben auf dem Treppchen. „Sollte Marcel Gnoß fit sein, könnte auch er vorne mit reinlaufen“, so Niersmann. Mit dem Rennen über fünf Kilometer beginnt am 31. Dezember um 13.15 Uhr die Großveranstaltung in dem Gocher Stadtteil.