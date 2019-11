Fußball-Bezirksliga : „Krähen“ zielstrebiger als der SV Budberg

Veen Borussia Veen gewann mit 3:0. Patrick Bertsch, Jan Büren und Dennis Tegeler trafen. Das Team von Tim Wilke kassierte die sechste Niederlage in Serie.

Der Torjäger der Bezirksliga, Gruppe 4, hat auch am Freitagabend wieder zugeschlagen. Jan Büren, Stürmer von Borussia Veen, erzielte in der vorgezogenen Partie gegen den SV Budberg seinen 15. Saison-Treffer. Es war das 2:0 für die „Krähen“ in der 56. Minute. Die Begegnung endete schließlich mit 3:0 (0:0). Während die Veener auf Tabellenplatz drei kletterten, kassierte der Drittletzte die sechste Pleite in Folge.

Alles, was sich die Gäste für die zweite Hälfte vorgenommen hatten, war kurz nach Wiederanpfiff über den Haufen geworfen. In der 47. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Devin Warnke hatte das Leder an die Hand bekommen. Patrick Bertsch ließ sich nicht zweimal bitten und überwand David Dohmen. Zehn Minuten später erhöhte dann Büren auf 2:0. Danach ließen auf der anderen Seite Benny Franke und Thomas Klüppel ihre Großchancen liegen. In der Schlussphase machte Dennis Tegeler dann den Heimerfolg perfekt. Der Kapitän traf in der 83. Minute zum 3:0.