Trainer Thomas Haal soll verlängern Borussia Veen fühlt sich in der Verfolgerrolle wohl

In der Winterpausen-Tabelle der Fußball-Kreisliga A steht Borussia Veen auf Platz zwei. Ein Rang, mit dem sich Thomas Haal kurz nach dem Wechsel anfreunden kann. Schließlich hat sein Team eine Partie weniger bestritten als Spitzenreiter ESV Hohenbudberg. Und der Abstand zum Tabellenführer beträgt nur ein Punkt. Die Rückkehr in die Bezirksliga ist also durchaus machbar. „Wir sind Herbstmeister geworden. Darüber freue ich mich sehr. Aber der Aufstieg war und ist nicht unser Saisonziel“, so Haal, der auch in der kommenden Spielzeit in Veen an der Seitenlinie stehen soll. Jedenfalls will die Sportliche Leitung mit dem Trainerteam vorzeitig verlängern, wie Kapitän Ken Klemmer, der sich mit Josef Holland den Posten des Senioren-Obmanns teilt, auf Nachfrage sagte. Bis zum Start der Vorbereitung am 16. Januar soll feststehen, ob Haal bei der Borussia ein weiteres Jahr dranhängt.