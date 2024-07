Konkurrenzkampf bei Borussia Veen Neuzugang Jan Kallen will den Stammplatz im Tor ergattern

„Wir wollen natürlich beide möglichst viele Spiele machen. Das wird spannend, aber wir verstehen uns bisher gut“, sagt der Neuzugang. Die Torhüter werden im ersten Veener Testspiel am Mittwochabend gegen den Oberligisten 1. FC Kleve (Anstoß: 19.30 Uhr) wahrscheinlich einen besonders intensiven Arbeitstag erleben. Ob beide je eine Halbzeit auf dem Platz stehen oder sich in den Testspielen abwechseln werden, hat Trainer Thomas Haal noch nicht entschieden. „Auch, wenn es das erste Spiel nach langer Pause ist, will man sich gegen einen größeren Gegner zeigen, der schon länger in der Vorbereitung ist, als wir.“