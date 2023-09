Fußball Borussia Veen setzt sich an die Spitze der Kreisliga A

FC Viktoria Alpen – VfL Rheinhausen 2:2 (0:0). In einem ausgeglichenen Spiel mit leichtem Übergewicht in der torlosen ersten Hälfte brachte Marian Nederkorn die Alpener nach dem Seitenwechsel zweimal in Führung (57., 76.), Mohamed Falah stellte zwischendurch auf 1:1 (66.). Viktoria-Coach Marcel Blaschkowitz hätte nach einem Handspiel im Strafraum gerne einen Elfmeterpfiff gehört, musste sich stattdessen in der Nachspielzeit aber über ein „unnötiges Foul“ 18 Meter vor dem eigenen Tor ärgern. Den fälligen Freistoß verwandelte Kevin Kroggel zum 2:2. „Das Glück, das wir in den vergangenen Wochen hatten, hatten wir diesmal gegen uns“, so Blaschkowitz.