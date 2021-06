Borussia Veen stellt sich vor : Viel Geschichte auf einer Jubiläumstafel

Veen Vor der Platzanlage am Veener Halfmannsweg ist die sportliche Vielfalt der Borussia aus den vergangenen Jahrzehnten abgebildet. Wilfried Fürtjes hatte die Idee dazu zum runden Geburtstag. Aus seiner Feder stammen auch die Texte.

Wer zum Sportplatz am Halfmannsweg will, bleibt automatisch vor dem Eingang an der großen Schautafel stehen. Und ein Gedanke drängt sich sofort auf: In Veen, so scheint es, ist jeder Mitglied in dem Sportverein, der eigentlich schon 2020 seinen 100. Geburtstag groß feiern wollte, dies aber wegen der Pandemie nicht konnte. Drei Meter breit und 1,50 Meter hoch ist sie, die neue Schautafel, die sich die Borussen zum Jubiläum gegönnt hat, die aber nicht aus der Vereinskasse bezahlt werden musste, sondern sich durch Spenden finanzierte.