A-Liga-Fußballer steigen nach 5:1-Heimsieg auf Borussia Veen feiert die Meisterschaft

Haal dachte während seiner Saisonanalyse direkt an den unterlegenen ESV Hohenbudberg und richtete faire Worte in Richtung des Konkurrenten. „Ich weiß, wie viel Arbeit darin steckt. Für sie ist es traurig. Sie haben eine genauso gute Saison gespielt und uns zweimal geschlagen. Vielleicht klappt’s im nächsten Jahr.“ Seine Veener hatten trotz des aufgebauten Drucks des Tabellenzweiten in der entscheidenden Phase einen kühlen Kopf bewahrt und auch den BSV am Sonntag über weite Strecken dominiert.