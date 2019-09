Fußball-Bezirksliga : Kommando „Nadelstich“: Veen setzt Erfolgsserie fort

Veen Jan Büren markierte das entscheidende Tor gegen den SV Straelen II bereits in der dritten Minute.

Die Erfolgsserie von Borussia hält in der Fußball-Bezirksliga an. Der Aufsteiger ist nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg über den SV Straelen II nunmehr seit fünf Begegnungen ohne Niederlage und findet sich in der Tabelle plötzlich auf dem dritten Rang wieder.

Jan Büren erzielte bereits in der dritten Minute den entscheidenden Treffer. Voraus gegangen war ein Ballgewinn von Dennis Tegeler im Mittelfeld. Marke Nadelstich - so will es der Trainer sehen. Hauk musste aber bis zur 75. Minute warten, ehe die Veener wieder das Kommando übernahmen. Bis dahin hatte sich Straelen um den Ausgleich bemüht, biss sich aber immer wieder die Zähne an der gut gestaffelten Abwehr der Borussia aus.