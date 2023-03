Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A Borussia-Stürmer Felix Terlinden: „Wir setzen auf den Heimvorteil“

Terlinden Man wird älter, hat andere Prioritäten und investiert nicht mehr so viel Zeit in den Fußball wie früher. Ich sehe es als reines Hobby, fühle mich wohl und habe viel Spaß, seit ich zu meinen Wurzeln nach Veen zurückgekehrt bin. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, noch einmal höher zu spielen, sondern habe eher den Gedanken, irgendwann kürzerzutreten und bei den Alten Herren zu spielen. Aber mit der Zukunft beschäftige ich mich immer erst am Ende der Saison. In der Winterpause sind Vereine auf mich zugekommen, die dann aber schon im Januar die Zusage haben wollen. Dafür bin ich nicht der Typ.