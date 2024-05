Spannendes Saisonfinale in der Kreisliga A Borussia Veen will nicht bloß auf Nummer sicher gehen

Im Tabellenkeller hoffen seit dem vorletzten Spieltag noch drei Klubs auf den direkten Klassenerhalt. Aber nur ein Team wird in der kommenden Saison A-Ligist bleiben. Die schlechtesten Karten hat der 1. FC Lintfort II. Die Mannschaft von Marcin Baluch steht mit 23 Punkten am Tabellenende und hat am Sonntag den SV Schwafheim zu Gast. „Büderich war am Wochenende einfach effizienter. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann auf die anderen Plätze schauen. Alles ist möglich“, so Baluch.