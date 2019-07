Veen : Borussia nimmt Außenseiterrolle gerne an

Borussia Veen setzt auch in der Bezirksliga auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs: Torwarttrainer Carsten Menczyk (l.), Trainer Christian Hauk (2.v.l.) und Co-Trainer Jan Schmitz (r.) halten große Stücke auf Simon Schmitz (v.l.), Marius Gietmann, Jan Büren, Melvin Kronen, Torben Kuper und Mark Fröhlich. Foto: Detlef Kanthak

Alpen-Veen Die Veener Bezirksliga-Aufsteiger werden als einer der ersten Abstiegskandidaten gehandelt. Das macht Trainer Christian Hauk aber nichts aus. Denn die Mentalität seiner Truppe, die wieder mit vielen Eigengewächsen bestückt sein wird, sei sein Ass im Ärmel.

Im kommenden Jahr darf Borussia Veen seinen großen runden Geburtstag feiern. Rund um den Sportplatz wird es hoch hergehen, wenn das 100-jährige Vereinsjubiläum ansteht. Das Dumme: 17 andere Clubs und deren Mannschaften aus der Fußball-Bezirksliga werden sich herzlich wenig um derlei Festivitäten kümmern. Sie werden versuchen, bis dahin den aufstrebenden Neuling aus dem Fußballkreis Moers ganz schnell wieder hinter sich zu lassen. 100. Geburtstag hin oder her – die Borussia muss damit leben, dass beim Thema „Abstieg“ ihr Name als einer der ersten fällt.

„Macht uns aber nichts“, sagt Christian Hauk. Fast schon trotzig wirkt der Borussen-Trainer, weil er der Rolle als Außenseiter auch so manchen positiven Aspekt abringen möchte. „Uns wird die Spielweise der vermeintlichen Favoriten vermutlich entgegen kommen“, zieht er die erste Trumpfkarte. „Wir können abwarten, was sie zu bieten haben, und können dann reagieren“, blickt er voraus. Und zurück: „Das haben wir in der ersten Hälfte der Aufstiegssaison genauso gemacht, und es hat wunderbar funktioniert. Als die Gegner sich dann in der Rückrunde defensiv aufgestellt haben und wir das Spiel vorgeben mussten, ist uns diese Rolle schon etwas schwerer gefallen gefallen.“

Info Gescheiterter Favorit am ersten Spieltag zu Gast Auftakt Am ersten Spieltag ist der VfL Repelen, in der vergangenen Saison gescheiterter Aufstiegsaspirant, zu Gast. Termin Das Spiel findet am Samstag, 11. August, 15 Uhr statt.

Freilich, als „Mauerblümchen“ der Liga verschrien zu werden, darf auch nicht das Ziel sein. Dass die Wahrheit manchmal in der Mitte steckt, darauf deuteten die bisherigen Testspiele hin. Gegen die Dinslakener Kollegen aus der rechtsrheinischen Bezirksliga-Gruppe ließ sich die Borussia ebenso wenig den Sieg nehmen wie gegen den A-Ligisten aus Brünen, gegen den die Veener gar dreimal in Rückstand gerieten, um dann doch noch eine Schippe drauf zu legen und deutlich zu gewinnen.

Die Mentalität der Mannschaft ist ein weiterer Joker, den Hauk in Händen hält und auf den der Verein in seiner Personalpolitik auch hingearbeitet hat. Die Krähe auf dem Trikot ist für Veens Spieler nicht nur irgendein Vogel, sondern eine Herzensangelegenheit. Ein Großteil der Mannschaft ist im Club groß geworden und hat die Jugendmannschaften durchlaufen, die später dazu gekommenen Akteure überweisen in der Regel auch schon lange Jahre ihre Mitgliedsbeiträge. Ohne dafür die Hand aufzuhalten.

Hauk gibt zu, dass er für das Abenteuer „Bezirksliga“ gerne den ein oder anderen gestandenen Spieler nach Veen geholt hätte. Abgestandene hätte die Borussia bekommen können. „Die Gespräche waren aber schnell vorbei, als wir sagten, dass wir kein Geld zahlen“, berichtet der Trainer. Böse ist er darüber nicht. „Die Jungs, die aufgestiegen sind, waren ja auch nicht die Schlechtesten“, sagt Hauk.

Und es bietet ihm die Chance, auch in dieser Saison wieder mit den Talenten aus den eigenen Reihen zu arbeiten und ihnen das Angebot zu machen, nicht auf der Ersatzbank zu versauern. Jan Büren, Marius Gietmann und Simon Schmitz haben in der Endphase der Aufstiegssaison bereits herein geschnuppert, Mark Fröhlich und Torben Kuper feierten in den Vorbereitungspartien durchaus gelungene Premieren. „Einige brauchen vielleicht noch etwas Zeit“, sagt Hauk, „aber alle sind gut.“ Und, sie fördern einen weiteren Aspekt ganz nach dem Geschmack des Trainers. „Sie suchen ihre Chance und machen gehörig Druck auf die etablierten Spieler“, freut sich Borussias Übungsleiter über die Präsentation der Youngster während der Trainigseinheiten. Für ihn kommt gar noch ein weiterer „Neuzugang“ hinzu. Melvin Kronen meldet sich nach einjähriger Verletzungspause wieder zurück, für den die Saison in der Bezirksliga gleich mit einem Paukenschlag beginnt. „Vier unserer ersten fünf Gegner sind Ex-Landesligisten und zählen zu den Gruppenfavoriten“, rechnet Hauk vor.