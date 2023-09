Fußball-Kreisliga A Borussia Veen verteidigt die Tabellenspitze

Seine Mannschaft müsse den angesprochenen Konkurrenzkampf noch lernen. Nur so könnten Leistung und Ergebnisse konstant bleiben, um weiter an der Spitze zu stehen. Haal hatte am Tag zuvor mit eigenen Augen gesehen, was passieren kann, wenn eine kämpferische auf eine spielstarke Mannschaft trifft, als der SV Millingen den Veener Verfolger ESV Hohenbudberg dank einer spektakulären Aufholjagd mit 5:4 besiegte. „Genau davor habe ich gewarnt. Wer meint, irgendwen zu unterschätzen, wird eben sofort bestraft“, so Haal.