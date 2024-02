Nachholspiele in der Fußball-A-Liga Borussia Veen zurück an der Tabellenspitze, SV Millingen feiert Derby-Sieg

„Wir wussten nach der schwierigen Vorbereitung, nicht wo wir stehen. Trotzdem war die Leistung ordentlich“, so Heydrich. Sein Gegenüber Oliver Kraft hätte auf dem trotz des Regens gut bespielbaren Rasenplatzes gerne noch mehr Treffer von seiner Mannschaft gesehen: „Wir waren oft im Drei-gegen-eins und haben nicht quer gelegt. Standards zu verteidigen, bleibt in dieser Saison unsere Schwäche.“ Während der SVM nun zwei Wochen Pause hat, folgt für die Borther am Karnevalssonntag gegen den SSV Lüttingen das nächste Nachholspiel.