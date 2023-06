Saisonfazit Kein Aufstiegsdruck für Borussia Veen

Am 5. März hätte die Saison 2022/2023 in der Fußball-Kreisliga A für Borussia Veen noch mal eine entscheidende Wendung nehmen können. Zwei Punkte trennten die „Krähen“ damals vor dem Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den Spitzenreiter aus Asterlagen. Die Mannschaft von Thomas Haal konnte gegen den TuS auf dem heimischen Kunstrasen einen Rückstand umbiegen und musste sich aufgrund eines späten Gegentreffers mit einem 2:2 begnügen. Die Moerser hielten den Absteiger so auf Distanz und sind ihrem Favoritenstatus mit am Ende neun Punkten Vorsprung souverän gerecht geworden.