Ausgleichstreffer liegt in der Luft Borussia Veen bietet dem Oberligisten 1. FC Kleve lange Paroli

Der Bezirksliga-Konkurrent TuS Xanten unterlag den Klevern jüngst mit 1:6. Das zu unterbieten, war ein heimlicher Wunsch der Veener. Und dank Kallen sowie seiner Vorderleute passte es am Ende auch hinsichtlich der Anzahl der Gegentore. Den Treffer der Veener zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte Jan Büren unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. „Bis zur 60. Minute haben wir sehr gut mithalten können. Der Ausgleichstreffer lag in der Luft, aber am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, da Kleve spielbestimmend war“, so Haal. Für den Oberligisten trafen Nedzad Dragovic (41., 75.) jeweils per Foulelfmeter, Frederik Meurs (34.), Diwan Duyar (52.) und Jamie van de Loo (58.).