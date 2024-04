Fußball-Kreisliga A Borussia Veen schießt sich fürs Spitzenspiel warm

Borussia Veen hat durch den 7:0-Sieg beim SV Millingen am 31. Spieltag in der Kreisliga A weiteres Selbstvertrauen für das Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Hohenbudberg am kommenden Sonntag getankt. Während Thomas Haal optimistisch auf den Showdown am nächsten Wochenende blickt, benötigt der SVM noch Punkte gegen den Abstieg.