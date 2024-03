Fußball-Kreisliga A Borussia Veen spielt sich wieder in einen Rausch

Trotz des guten Starts in 2024 ist der Aufstieg für den Coach noch kein Thema, denn auch der Verfolger aus Hohenbudberg erledigt seine Hausaufgaben. „Das Torverhältnis zählt nicht. Natürlich haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Aber die Saison ist noch lang. Wenn wir weiter so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann sieht‘s gut aus“, so Haal.