Neuhaus, Jantschke und Kramer Drei Gladbach-Stars geben sich in Alpen fannah

Ziemlich verdutzt reagierte Josef Holland, Präsident des Mönchengladbach-Fanclubs Veen 83, als er Anfang dieser Woche von den Gerüchten hörte, dass Florian Neuhaus noch in diesem Winter den Fußball-Bundesligisten verlassen wolle. Der Borussia-Profi habe sich am vergangenen Sonntag beim Fantreffen in der Festscheune der Gaststätte „Zum Dahlacker“ in Alpen ganz anders geäußert, so Holland. „Flo sagte zwar, dass die sportliche Situation zuletzt nicht einfach für ihn gewesen sei, er sich in Gladbach aber wohlfühle und nicht umsonst einen Vertrag bis 2027 unterschrieben habe.“ Neuhaus war nicht der einzige Profi des Fußball-Bundesligisten, der anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Veener Fanclubs nach Alpen kam. Auch Tony Jantschke sowie Christoph Kramer nahmen auf der Bühne Platz und beantworteten ausführlich die Fragen der fast 200 Gäste. „So vergingen diese 90 Minuten schneller als manche Zitterpartie im Borussia-Park. Jeder Autogramm- und Selfiewunsch wurde erfüllt“, meinte Josef Holland. Und weiter: „Diese Veranstaltung war in der 40-jährigen Geschichte des Fanclubs eines der absoluten Highlights.“