17-jährige Fußballerin aus Ginderich Emily Guyens feiert Premiere in der 2. Frauen-Bundesliga

In dieser Saison war sie bislang achtmal in der zweiten Mannschaft, die die Niederrheinliga-Tabelle mit großem Vorsprung anführt, am Ball und erzielte zwei Treffer. Eigentlich gehört Guyens, die in Xanten an der Willi-Fährmann-Gesamtschule ihr Abitur machen möchte, aber dem Mönchengladbacher Zweitliga-Kader an. In der Winter-Vorbereitung hatte die 17-Jährige, die als Linksfüßerin zumeist auf dem linken Flügel eingesetzt wird, nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Gegen die Erstligisten MSV Duisburg und 1. FC Köln spielte Guyens jeweils eine Hälfte. „Gegen Köln habe ich unser einziges Tor vorbereitet. Das war schon ein Highlight.“ Mit dem Zweitliga-Debüt für die Borussia am vergangenen Sonntag in München ist ein weiterer sportlicher Höhepunkt der noch jungen Karriere dazugekommen.