Fußball-Kreisliga A : Borth schickt Orsoy auf Abschiedstour

Der SV Orsoy und der SV Orsoy sind in dieser A-Liga-Spielzeit nicht die besten Freunde. Auch Stephan Barth vermochte die Kugel nicht im Tor des Aufsteigers TuS Borth unterzubringen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

BORTH Mit dem 3:0-Erfolg im Derby sammelt der Aufsteiger wichtige Punkte für den Klassenerhalt, während die Zeit des SVO in der A-Liga wohl abläuft. Philipp Hanz traf doppelt, den letzten Treffer steuerte Kevin Kroggel bei.

Tristesse auf der einen Seite, Jubel auf der anderen, so endete das Rheinberger Ortsderby der Fußball-Kreisliga A zwischen dem Aufsteiger TuS Borth und dem SV Orsoy. 3:0 (1:0) hieß es nach 90 Minuten für den Neuling, der mit diesem Erfolg dem Klassenerhalt einen weiteren wichtigen Schritt entgegen kommt. Die Gäste hingegen dürfen sich bei augenblicklich zwei mageren Pünktchen so langsam auf ihre Abschiedstournee durch die A-Liga vorbereiten.

Es war nicht immer schön anzusehen, was beide Teams den wenigen Zuschauern im Lokalkampf boten. Fatih Sanverdi hatte die große Chance für den Träger der Roten Laterne, als der Ball nach seinem Schuss am Borther Pfosten kratzte.Die Hausherren versuchten mit langen Bällen die Orsoyer Abwehr zu überwinden. Dies gelang zu Beginn überhaupt nicht, doch dann half die Hintermannschaft der Gäste in der 38. Minute heftig mit. Nach einer Linksflanke von Marcel Kroggel landete der Ball direkt auf dem Kopf von Borths Torschützen vom Dienst, Philipp Hanz, und von dessen Körperteil im Orsoyer Tor. Bleibt die Frage, wo waren die Abwehrspieler der Gäste in diesem Moment.

Mit einer Glanzparade verhinderte Borths Torhüter Juan Ardila wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff den möglichen Ausgleich. Gekonnt fischte er den Ball nach einem verunglückten Hackentrick des Gäste-Spielführers Oshipai von Schwartzenberg aus dem Winkel des Gehäuses.

Der Spielverlauf des zweiten Durchgangs ist schnell zusammengefasst. Borth machte jetzt Tempo und schickte die Gäste-Abwehr von einer Verlegenheit in die nächste. Dagegen fand der Orsoyer Angriff zu keiner Zeit der 45 verbleibenden Minuten statt. Wiederum Hanz erhöhte in der 56 Minute auf 2:0, als die Orsoyer vergeblich auf den Abseitspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Omar Kaua (Alemannia Kamp) wartete. Und endgültig den Deckel drauf machte Kevin Kroggel mit dem dritten Tor, als er in der 82. Minute keine Mühe hatte, den Ball gegen die in Auflösung befindliche Orsoyer Abwehr über die Torlinie zu schieben.

Der Erfolg der Gastgeber war am Ende verdient. Dies auch, weil die Mannschaft den nötigen Biss zeigte und in Philipp Hanz einen kaltschnäuzigen Vollstrecker in seinen Reihen hat. Der wird in Orsoy derzeit schmerzlich vermisst, da auch Masen Kurdi nach seinem Rippenbruch nur als Zuschauer an den Mittelweg gekommen war und der gestern unauffällig spielende Stephan Barth nach einem harten Zweikampf nach gut einer Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

TuS Borth: Ardila, Janßen, Tammer, Armes, F. Hanz, Schmieler, Enk, Lorenz, Kroggel, Kleintges-Topoll, Neumann (69. Heydrich, Ph. Hanz (79. Wendorff).