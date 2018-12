Bogensport: Rheinbergs Bogensportler zielen ganz genau

Rheinberg/Tönisvorst Die Mannschaften des BSV Eversael sowie des BSC Rheinberg überzeugten in Tönisvorst bei den Bezirksmeisterschaften und konnten sich jeweils mehrere Titel in verschiedenen Klassen sichern.

In der Primitivbogenklasse erreichte die Mannschaft des BSV Eversael, bestehend aus Tobias Peinemann, Mario Schubert und Helmar Kasbrink, den ersten Platz. Zusätzlich holten sich Peinemann bei den Herren mit 391 Ringen und Kasbrink bei den Herren Ü55 mit 425 Ringen den Sieg in der Einzelwertung. Darüber hinaus gab es für den BSV Eversael noch weitere gute Platzierungen zu feiern. Insgesamt vier Bogensportler landeten auf dem zweiten Rang (Sören Herborg, Barbara Herborg, Melanie Eimer und Mario Schubert), zweimal sprang der dritte Platz heraus.

Und auch für die Bogenschützen des BSC Rheinberg gab es einige Erfolge zu feiern. Elf Mitglieder gingingen in Tönisvorst an den Start, sechs erste Plätze und damit Bezirksmeisterschaften in den jeweiligen Klassen konnten belegt werden: Michael Süsselbeck (Herren Ü 45 Langbogen, 495 Ringe), Herman Goysens (Herren Ü 55 Langbogen, 476 Ringe), Holger Messerschmidt (Herren Ü 65 Langbogen, 451 Ringe), Jonas Bechthaus (Jagdbogen, 444 Ringe) und Iris Wabersich (Damen Jagdbogen, 437 Ringe). In der Teamwertung errang die Langbogen-Mannschaft um Michael Süsselbeck, Hermann Goysens und Holger Messerschmidt mit 1422 Ringen den ersten Platz.