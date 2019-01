Bogensport: Neuer Landesrekord führt zu Titelgewinn

Rheinberg/Leverkusen Die Jagdbogen-Mannschaft des BSC Rheinberg erzielt bei den Landesmeisterschaften eine Bestleistung. Doch die Bogensportler können noch mehrere weitere Titel feiern.

Mit insgesamt elf Schützen waren die Rheinberger um Trainer Horst Lennartz in die Chemiestadt gereist, um sich an den Wettbewerben zu beteiligen. Und für drei BSC-Mitglieder lohnte sich die Fahrt ganz besonders. So wurde Michael Süsselbeck in der Altersklasse Ü45 Landesmeister mit dem Langbogen (481 Ringe), Hermann Ramacher sicherte sich in der Altersklasse Ü55 mit dem Jagdbogen den Titel (501 Ringe). Und Heidi Möller darf sich nun Jagdbogen-Landesmeisterin in der Altersklasse Damen-Ü40 nennen (504 Ringe).