Bogensport : Letzter Test für BSC-Schützen vor nationalen Titelkämpfen

Rheinberg In Rheinberg fand der 15. Bogensport-Kreispokal statt. Iris Wabersich und Dirk Kreutzmann konnten dabei ein letztes Mal vor der Deutschen Meisterschaft ihre Fähigkeiten testen.

(RP) Am Samstag fand auf dem Gelände des BSC Rheinberg der 15. Bogensport-Kreispokal des Schützenkreises Moers statt. Mit dabei waren auch 15 Sportler des BSV Eversael sowie des BSC Rheinberg, die in den Klassen U14-Blankbogen sowie Herren-Jagdbogen an den Start gingen. Optimale Bedingungen herrschten für die Schütze, die jeweils 36 Pfeile auf Scheiben in 30 Metern Entfernung und auf Tierattrappen abgaben