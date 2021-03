Bogenschießen : BSC Rheinberg blickt auf 20 erfolgreiche Jahre

Rheinberg Der Bogensportverein würde 2021 gerne sein 20-jähriges Bestehen groß feiern. Grund genug gibt es, immerhin haben die Mitglieder bereits viele Titel gewonnen. Eine Sorge hat der Klub aber noch.

Etwa ein Jahr ist es jetzt her, dass Herman Goysens in Memmingen Deutscher Hallen-Meister vor der Scheibe wurde. Der Bogenschütze des BSC Rheinberg versammelte die gesamte Konkurrenz in der Ü-65-Klasse mit dem Langbogen hinter sich. Anschließend ließen die Corona-Schutzverordnungen keine Titelkämpfe mehr zu. Vor Goysens hatte der BSC Rheinberg schon einige andere Deutsche Meister und Medaillenplätze bejubelt – in der Winter- wie in der Sommersaison. In diesem Jahr gibt es eigentlich einen Anlass, um über die etlichen Erfolge auf nationaler Ebene zu sprechen. Der BSC wurde am 25. April 2001 gegründet. Doch ob die Pandemie ein Sommerfest zum 20. Vereinsbestehen mit vielen Mitgliedern und Gästen zulässt, ist offen.